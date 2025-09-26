Haberler

Gelibolu'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı' Düzenlendi

Gelibolu'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı' Düzenlendi
Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu 26 Kasım İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda sağlıklı beslenme ve obezite konuları işlendi. Öğrenciler, şiirler okudu ve müzikli gösteri ile sağlıklı beslenmeyi teşvik etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" gerçekleştirildi.

Gelibolu 26 Kasım İlkokulunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dr. Alişan Ünal bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardın okul öğrencileri tarafından şiirler okundu, sağlıksız beslenme, obeziteyi konu alan müzikli bir gösteri sunuldu.

Daha sonra öğrenciler, sağlıklı beslenmeyle ilgili müzikli gösteri yaptı.

Kaymakam Cihat Koç, Ünal ve İlçe Şube Müdürü Baran Cengiz ile Gelibolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir tarafından eğitim elçisi olan öğrencilere belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık
