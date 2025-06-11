Gelibolu'da Sağlık Personeline KKKA Bilgilendirmesi Yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, personeline Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile ilgili bilgilendirme eğitimi düzenledi. Eğitimde, kene ısırmalarına karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından personeline Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından KKKA hastalığına neden olabilecek kene ısırmalarına karşı sağlık personeline yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.
Kurum çalışanlarına KKKA hastalığı ve kenelerle ilgili alınması gereken önlemler anlatıldı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık