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Gelibolu'da mevsimlik tarım işçilerine sağlık desteği

Gelibolu'da mevsimlik tarım işçilerine sağlık desteği
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde mevsimlik tarım işçileri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edilerek sağlık ihtiyaçları yerinde değerlendirildi ve bilgilendirme yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde mevsimlik tarım işçilerine sağlık desteği verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Birimi, Bolayır bölgesindeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde değerlendirdi ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

İşçilerin sağlıkla ilgili ihtiyaç ve eksiklikleri yerinde incelendi.

Ekipler, gerekli sağlık desteğini sağlayıp işçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
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