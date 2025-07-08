Gelibolu'da Kırsal Kadınlara Yönelik Kanser Taraması

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kırsalda çalışan kadınlar için mobil HPV tarama aracı ile rahim ağzı kanseri taraması gerçekleştirildi. 30 ila 65 yaş aralığındaki kadınlar, erken tanının önemi hakkında bilgilendirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsalda çalışan kadınlara yönelik kanser taraması gerçekleştirdi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimi tarafından, kırsal alanda üretime katkı sunan kadınlara yönelik mobil HPV tarama aracı ile rahim ağzı kanseri taraması hizmeti sundu.

Tarama kapsamında HPV testi uygulanan 30 ila 65 yaş aralığındaki kadınlara rahim ağzı kanserinde erken tanının önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık
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