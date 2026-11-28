Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'un Boyabat ilçesinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen söyleşide, eczacılık mesleği, üniversite yaşamı ve kariyer olanakları hakkında bilgiler verildi.

Boyabat Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Rotamız: Her Mezun Yeni Bir Rota" projesi kapsamında, okulun 2023 yılı mezunu ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Merve Nur Özkan ile Tuana Pehlivan, sayısal sınıflarda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen söyleşide eczacılık mesleğinin tanımı, eczacıların görev ve sorumlulukları, eczacılık fakültelerinde okutulan dersler ve bu derslerin mesleki yaşamdaki önemi ele alındı.

Farmakoloji, farmasötik kimya, farmasötik teknoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, farmasötik botanik, farmakognozi, biyokimya ve analitik kimya gibi temel dersler hakkında bilgilerin verildiği programda, eczacılık mezunlarının çalışma alanlarına da değinildi. Serbest eczane, hastane ve klinik eczacılık, ilaç endüstrisi, akademik eczacılık ve kamu kurumlarındaki kariyer olanakları öğrencilere anlatıldı.

Eczacılık öğrencisi olmanın gereklilikleri, üniversite eğitiminin özellikleri ve Ankara'daki öğrenci yaşamına ilişkin deneyimlerin de paylaşıldığı söyleşide, lise öğrencileri merak ettikleri sorulara doğrudan üniversite öğrencilerinden yanıt bulma fırsatı yakaladı.

Öğrencilerin meslek seçimlerine katkı sağlamak ve kariyer planlamalarına rehberlik etmek amacıyla gerçekleştirilen programın sonunda okul yönetimi, bilgi ve deneyimlerini paylaşan Merve Nur Özkan ile Tuana Pehlivan'a teşekkür ederek günün anısına kupa bardak hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı