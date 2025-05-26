Geleceğin doktorları, 4. Intern Sempozyumu'nda mesleki bilgi ve tecrübe ediniyor

Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen Intern Sempozyumu başladı

İSTANBUL - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Intern Sempozyumu, uzman hekimler, akademisyenler ve tıp fakültesi öğrencilerinin katılımıyla bugün başladı. Geleceğin hekimlerini meslek hayatına hazırlamak amacıyla düzenlenen ve 5 gün sürecek olan sempozyumda; bilimsel çalışmalar, vaka sunumları, atölye çalışmaları ve güncel sağlık konuları ele alınıyor. İntern doktorlar, sempozyum boyunca akademisyenler ve uzman hekimlerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini artırma fırsatı bulacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Intern Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Geleceğin hekimlerini bilimsel çalışmalar, vaka sunumları, atölye çalışmaları ve güncel sağlık konularıyla buluşturan sempozyum, aynı zamanda tıp eğitiminde uygulamalı öğrenmeyi destekleyen önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

5 gün sürecek sempozyum kapsamında, intern doktorlar akademisyenler ve uzman hekimlerle bir araya gelerek deneyimlerini yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Ayrıca interaktif oturumlar, panel tartışmaları, vaka sunumları, atölye çalışmalarıyla bilgi ve deneyimlerini zenginleştirebiliyor. Tüm sağlık profesyonellerine ve tıp fakültesi öğrencilerine açık olan sempozyum, hem nitelikli bir akademik ortam hem de meslektaşlar arası etkileşim açısından önemli bir buluşma noktası sunma özelliği taşıyor.

"Hekimlik öncesi önemli tüyolar alıyoruz"

Bugün başlayan sempozyumla ilgili değerlendirme yapan Bahçeşehir Ünicersitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Berfin Özgür, "Bugün dördüncüsü düzenlenen intern sempozyumu için buradayız. Burada hocalarımız tarafından, hekimlik hayatımıza başlamadan önce en çok dikkat etmemiz gereken konular ele alınıyor. Bu programda tıbbın birçok alanına değiniyoruz. Göğüs hastalıklarından kardiyolojiye, kadın doğumdan ürolojiye birçok alanı tekrar etme fırsatı buluyoruz. Meslek hayatına yeni başlayacak hekimler olarak birçok şeyi gözden geçirmiş oluyoruz. Hocalarımız da bize bu konularda önemli tüyolar veriyorlar. Çok verimli geçiyor bu yüzden katılmaya özen gösteriyoruz" dedi.

" Sempozyum, pratisyenlik öncesi önemli ipuçları sunuyor"

Tıp fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi ve intern temsilcisi Batuhan Sarp Dayan, "Bu program bizler için oldukça faydalı. Özellikle tıp eğitiminin sonuna geldiğimiz bu günlerde pratisyenliğe başlamadan önce bizler için oldukça önemli bilgilerin tekrar edildiği, birçok branşa yönelik önemli tüyoların verildiği, bizler için önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. İntern sempozyumunda katıldığımız oturumlarda özellikle teorik bilgilerin ve tüyoların yanı sıra bunları pratiğe dökme imkanı bulmamız bizlere hekimlik hayatımıza dair bazı önemli ipuçları vermekte. Bu yönden bizler için oldukça faydalı" diye konuştu.

Sempozyum tüm tıp fakültesi öğrencilerine açık

BAU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merter Yalçınkaya, genç hekim adaylarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan bu sempozyumun, yalnızca klinik gözlem becerilerini değil; aynı zamanda mesleki özgüvenlerini ve meslek içi iletişimlerini de geliştirmeyi amaçlamasıyla sempozyumda edinilen bilgi ve becerilerin toplum yararına dönüştüğü anların en büyük kazanım olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Merter Yalçınkaya, "Dördüncü intern sempozyumunu düzenliyoruz. Bizim internlerimiz yaklaşık iki ay sonra mezun olacaklar ve hekimliğe ilk adımı atıyor olacaklar. Bu intern sempozyumundan beklediğimiz; hekimliğe ilk adımını atmak üzere olan meslektaş adaylarımıza, sahaya çıkmadan önce hem güncel bilgilerini toparlama imkanı sunmak hem de onların toplum yararına birinci basamakta verebilecekleri sağlık hizmetleri konusunda son güncel bilgileri onlarla paylaşmak, bazı workshoplar içerisinde eğitimlerini biraz daha pekiştirmek, yani onları güncel hayata ve hekimlik hayatına hazır şekilde sahaya çıkmalarına yardımcı olmaktır. Dördüncüsünü düzenliyoruz. Dört küçük bir rakam gibi geliyor, aslında değil. Bu tarz organizasyonları bir seriye bağlamak, devamlılığını sağlamak çok önemli. Dolayısıyla dördüncüsünü düzenliyor olmaktan ayrıca hem mutluyuz hem de gururluyuz" dedi.

"Katılım sadece bizim internlerimize değil, aynı zamanda diğer tıp fakültesi öğrencilerine de açık" diyen Yalçınkaya, "Sadece altıncı sınıf öğrencilerine değil; meraklı olan dördüncü, beşinci sınıf öğrencilerine de kapımız açık. Katılım sayısı bizi memnun ediyor. Toplamda beş gün sürecek. Bu beş gün içerisinde dolu dolu bir organizasyonumuz var. On panel, sekiz konferans ve aynı zamanda workshop imkanı olacak. Bu atölyeler içerisinde röntgen okuma, dikiş atma, EKG değerlendirme, temel yaşam desteği ve bazı radyolojik uygulamalarla ilgili öğrencilere pratik yaptırma şansımız olacak. Meslek hayatlarının çok başındalar. İnsan mezun olur olmaz, hangi hastaya nasıl bir yaklaşım içerisinde olacağını hemen kafasında toparlayamayabiliyor. Sadece bilmek yeterli değil, aynı zamanda hekimlikte tutum da çok önemli. Bu sempozyumun amacı; hekim adaylarımıza bu tutumu, meslek yaşantılarının en başında son kez verebilmek, aşılayabilmektir. Bunun için buradayız ve bunun için düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.