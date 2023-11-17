Gebze'de Bisiklet Kazası: Çocuğun Ayağı Pedala Sıkıştı
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Sağlık Haberleri
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir çocuk bisiklet kazası sonucu ayağını pedal kısmına sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisikletin pedalına ayağı sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gölcü Önü Meydanı'nda arkadaşlarıyla bisikletle dolaşan S.K. (12) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştü. Çarpmanın etkisiyle bisikletin pedal kısmına ayağı sıkışan çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından ayağının sıkıştığı parçayı keserek S.K'yi kurtardı.
Çocut. sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Sağlık