Gazze'de birkaç saatlik elektriğin kaldığı Şifa Hastanesi doktorlarından dünyaya acil çağrı

1 ayı aşkın süredir katliamın yaşandığı Gazze, aynı zamanda ablukayla da mücadele ediyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi nedeniyle acil servisin birkaç saatlik elektriği kalırken; Dr. Mohammed Ghaniem "Bu video sivillerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının kurtulabilmesi içindir. Çok acil bir çağrıdır." dedi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını savaşın 33. gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görevli Dr. Mohammed Ghaniem, acil serviste sadece birkaç saatlik elektrik kaldığını belirterek, "Bu video sivillerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının kurtulabilmesi içindir. Çok acil bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

"HASTANE DE GÜVENLİ DEĞİL"

Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Ghaniem, Şifa Hastanesi'nin acil servisinden çektiği videoda son durumu anlatarak dünyaya seslendi. Dr. Ghaniem, hastanenin sadece acil departmanında elektrik olduğunu, diğer tüm bölümlerinde elektriğin kesildiğini aktardı. Artık ameliyat yapamadıklarını belirten Ghaniem, "Binada hiç elektrik yok. Çok sayıda insan var burada. Güvenli bir yer bakıyorlar ve hastanenin koridorlarında kalıyorlar. Şimdi hastane de güvenli değil. Eğer yeni yaralı veya hastalar gelirse ameliyat ihtiyaçları varsa artık ameliyat yapamayacağız." dedi.

"BİRKAÇ SAATLİK ELEKTRİĞİMİZ KALDI"

Acil departmanında daha kaç saat elektrik olacağını bilmediklerine dikkati çeken Ghaniem, "Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, acil serviste sadece birkaç saatlik elektrik kaldı. Eğer şanslıysam ve bu videoyu gönderebilirsem belki de bu Şifa Hastanesi'nden gelen son videom olacak. Yakıt yok, elektrik yok, internet yok. Bu video sivillerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının kurtulabilmesi içindir. Çok acil bir çağrıdır." diye konuştu.

EKMEK BİLE BULAMIYORLAR

Yeryüzü Doktorları ekibi, Gazze'de gıda ihtiyaçlarını gidermek için sacda ekmek yapan bir kadınla beslenme koşulları hakkında röportaj yaptı. Odun, yakıt ve gaz olmadığı için ekmeği pişirecekleri ateşi çocukların çevreden topladığı kartonlarla yaktıklarını anlatan kadın, un bulmakta zorluk çektiklerini, fiyatların da 3 kat arttığını kaydetti. Buradaki birçok çocuğun yemek için beklediğini vurgulayan kadın, Gazze'de su bile bulunmadığını, tankerden bidonlarla taşıdıklarını ve tuzlu su içmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Dünyaya da seslenen kadın, "Bütün dünya görsün, buradaki çocuklar nasıl ekmek bekliyor. Bir bakın, görüntü halimizi anlatıyor. Bütün dünya biliyor ve görüyor. Şimdi hiçbir şeyimiz yok. Dünyayla iletişimimizin kesildiğini herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler de Gazze'nin güneyinde yalnızca dokuz fırının hâlâ "aralıklı olarak" açık olduğunu ve un ve yakıt mevcut olduğunda barınaklara ekmek sağladığını söyledi.