Gazze'de Denize Girmek Tehlikeli: Yüzde 40'ı Kirlilik Nedeniyle Elverişsiz

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sahilin yüzde 40'ının kirlilik nedeniyle yüzmeye elverişli olmadığı bildirildi. Gazze'deki Çevre Kalite ve Su İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kıyıların yüzde 60'ının yüzme için uygun olduğu belirtildi. Ancak kıyıları tamamen kirli olan Refah kentinde su arıtma tesisinin verimliliğini arttırmak için çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Kirliliğin olduğu bölgelerde denize girilmemesi ve yetkililerden önlem alınması istendi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sahilin yüzde 40'ının kirlilik nedeniyle yüzmeye elverişli olmadığı bildirildi.

Gazze'deki Çevre Kalite ve Su İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede kıyı boyunca yapılan mikrobiyolojik incelemeler ve denetimler sonucu kıyıların yüzde 60'ının yüzmek için uygun olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada kıyıları tamamen kirli olan Refah kentinde su arıtma tesisinin verimliliğini arttırabilmek için çaba sarf edildiği kaydedildi.

Deniz sularının yüzmek için elverişli olmadığı bölgelerde, vatandaşların sağlığı için denize girilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yetkili makamlardan bu konuda önlem almaları istendi.

Kirliliğin olduğu bölgelerde yüzerken bu sudan yutanlarda; üst solunum yolu, göz, kulak, burun ve deri ile mide-bağırsak enfeksiyonları görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Abluka deniz suyundaki kirliği arttırıyor

Akdeniz kıyısında 40 kilometre uzunluğunda sahil şeridi bulunan Gazze'de, İsrail ablukasının yol açtığı enerji krizi nedeniyle atık su arıtma tesisleri hizmet veremiyor.

Ablukanın yıllardır devam etmesi, enerji krizinin kötüleşmesi ve arıtma tesisinin işletilmesi için gereken elektriğe ulaşılamaması nedeniyle deniz suyundaki kirlilik artıyor.

Kirliliğin büyük miktarda arıtılmamış atık suyun denize boşaltılmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Filistinli yetkililer, günde 8 saati aşan elektrik kesintileri nedeniyle tesislerin çalışmaması, atık suların uygun şekilde arıtılamaması ve deniz suyuna karışmasından İsrail'i sorumlu tutarak, uluslararası topluma ablukanın kalkması için Tel Aviv'e baskı yapma çağrısında bulunuyor.