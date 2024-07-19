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Gazze'de Çocuk Felci Tehlikesi: Poliovirüs Tespit Edildi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki kanalizasyonlarda yapılan testlerde çocuk felcine neden olan 'poliovirüs' tespit ettiklerini duyurdu. Bakanlık, saldırılar sonucu altyapının tahrip olması ve hijyen koşullarının kötüleşmesiyle birlikte çocuk felci salgını riskinin arttığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF ile koordineli olarak Gazze'deki kanalizasyonlarda yaptığı testlerde çocuk felcine neden olan 'poliovirüs' tespit ettiklerini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında altyapının tahrip edilmesi sonucu yerinden edilenlerin kaldığı çadır kamplarında ve nüfusun bulunduğu yerlerdeki atık su birikintileri ve kanalizasyonlarda çocuk felcine neden olan poliovirüsün varlığının yeni bir sağlık felaketine yol açabileceği konusunda uyardı.

"GERÇEK BİR SAĞLIK FELAKETİNİN HABERCİSİ"

Bakanlık, yoğun saldırıların yol açtığı su kıtlığı, kanalizasyon kanallarının tahrip olması, tonlarca çöpün birikmesi ve hijyen ürünlerine erişimin son derece düşük olması sebebiyle Gazze'de çeşitli salgın hastalıkların yayılması için uygun bir ortam oluştuğuna dikkat çekti. Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında "Kanalizasyonda çocuk felcine neden olan virüsün tespit edilmesi, gerçek bir sağlık felaketinin habercisidir ve binlerce sakini çocuk felcine yakalanma riskine maruz bırakır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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