Gazipaşa'da Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşılama Kampanyası Başladı

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sonbahar şap aşılama programı kapsamında ilçe genelindeki büyükbaş hayvanların aşılanmasına başladı. Ekipler, Bakanlık tarafından yürütülen '2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü' programı dahilinde şap hastalığına karşı sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda 2 kez hayvanlara aşılama yapıyor.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sonbahar şap aşılama programı kapsamında ilçe genelindeki büyükbaş hayvanların aşılanmasına başladı.

Ekipler, Bakanlık tarafından yürütülen "2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü" programı dahilinde şap hastalığına karşı sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda 2 kez hayvanlara aşılama yapıyor.

Büyükbaşlar Aşılandı

Şap hastalığının hayvanlarda verim düşüklüğüne sebep olması nedeniyle büyükbaş hayvanda önlem için sahada olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığına karşı SAT-2 serotipi içeren aşılar kullanarak ilçedeki büyükbaş hayvanları aşıladı. Ekipler, sonbahar aşılama kampanyası çerçevesinde ayrıca hayvanlarda kimlikleme çalışması yaparak hayvan hareketlerinin devamlılığını sağlamayı hedefliyor.

Çalışmalar devam edecek

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Şap Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen SAT-2 serotipi içeren tetravalan aşılar kullanılarak yapılan aşılama kampanyasının ve hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadelenin önümüzdeki haftalarda da devam edeceği belirtildi. - ANTALYA