Gaziantep'te, hem pozitif vaka hem de aşılama sayısı arttı

Gaziantep'te koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı. Mayıs ve haziran ayında günlük 1-2 olan pozitif vaka sayısının son günlerde 300'e kadar yükseldiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, vaka oranlarındaki hareketlenmeyle birlikte şehirde günlük 30-40 olan aşılanma rakamlarının da yaklaşık 700'e yükseldiğini kaydetti. Dr. Tiryaki, pozitif vaka oranlarındaki artışın yoğun bakıma yansımadığını şu anda yoğun bakım servislerinde doluluk oranlarının yüzde 5 olduğunu ifade etti.

"İnsanlardaki rahatlamayla birlikte ne yazık ki o zamana kadar çok iyi giden aşılama çalışmaları tüm Türkiye'de bir anda aşağı seviyeye indi. Neredeyse yok denilecek kadar az aşı yapılır duruma gelinmişti. Gaziantep'te de aşılama rakamları günlük 30- 40'a kadar düşmüştü. Şu anda ise vaka sayılarındaki hareketlenme ile birlikte aşı sayılarımız da artış gösterdi. Günlük aşı rakamlarımız 700'e kadar yükseldi. Vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Aşısının üzerinden en az 6 ay geçmişse, kronik hastalığı varsa, aşı yapılmasında fayda var. Aşı her hastanemizde yapılıyor şu anda. Tüm aşı çeşitlerimiz de mevcut."