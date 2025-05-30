Gaziantep'te 18 Yaşındaki Gençten 3 Hastaya Organ Nakli Yapıldı

Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin organları 3 hastaya nakledildi.

Alınan bilgiye göre, 11 Mayıs'ta trafik kazası geçiren 18 yaşındaki genç, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

Bir hafta yaşam mücadelesi veren gencin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine aile organları bağışladı.

GAÜN Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla alınan iki böbrek ve karaciğer, aynı hastanede organ bekleyen hastalara nakledildi.

Böbreklerden birinin nakledildiği Enise Akbaş, AA muhabirine, 20 yıldır organ nakli beklediğini belirterek, "Çocukluğumdan beri hastalıkla mücadele ediyorum. Pek çok ameliyat geçirdim. Artık rahatça yürüyebiliyor ve nefes alabiliyorum. Su içtiğimde yüzüm hemen şişerdi, şimdi ise özgürce su içebiliyorum. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." dedi.

Ailece organ bağışçısı oldular

Böbreklerden diğerinin nakledildiği Mehmet Yaşar Sayar da 17 yıl boyunca böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğünü ifade ederek, "Bir gün önce televizyonda organ nakli haberi izledim ve 'Benim de böyle bir günüm olur mu?' diye dua ettim. Ertesi gece telefon geldi. Hastaneye gittim ve süreç başladı. Bu mutluluk tarif edilemez. Bağışçının ailesine başsağlığı diliyor, herkesi organ bağışına davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Karaciğer nakli yapılan Hüseyin Kahyeoğlları'nın kızı Filiz Ceylan da dört yıldır babası için nakil beklediklerini anlattı. Gece yarısı gelen haber üzerine hastaneye gittiklerini söyleyen Ceylan, "12 saat süren ameliyatın ardından nakil başarıyla gerçekleşti. Şimdi babamın durumu çok iyi. Bu süreçten sonra ailece organ bağışçısı olduk. Herkesi e-Devlet üzerinden organ bağışına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Organ bağışı, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir"

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, nakil işlemlerinin ardından hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Hayatını kaybeden gence Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyen Doğan, sürece katkı sağlayan hastane çalışanlarına da teşekkür etti.

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarının 3 hastaya umut olduğunu vurgulayan GAÜN Organ Nakli Merkezi Sorumlu Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Yıldız ise "Organ bağışı, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Bir hayat sona ererken, başka hayatlara yeni başlangıç sunar." dedi.

GAÜN Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Usalan da organ bağışının önemine dikkati çekerek, "Genç insanlar hayata tutunabilmek için organ nakline ihtiyaç duyuyor. Toplumun bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.