Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bölgede bir ilk

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, meme kanseri cerrahisi alanında bölgede ilk kez videoendoskopik meme cerrahisi (kapalı meme ameliyatı) yöntemi uygulandı.

Cerrahi onkoloji ve plastik cerrahi ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği ameliyatta, özel kamera sistemlerinden yararlanıldı. Küçük ve daha az görünür kesilerle uygulanan yöntem sayesinde, uygun hastalarda kanserli dokunun çıkarılması ile memenin yeniden şekillendirilmesi aynı ameliyatta gerçekleştirilebiliyor. Cerrahi onkoloji uzmanı Doç. Dr. Salim İlksen Başçeken, yöntemin en önemli özelliğinin kanser tedavisinden ödün verilmeden daha küçük ve daha az görünür kesilerle uygulanabilmesi olduğunu söyledi. Başçeken, "Meme kanseri cerrahisinde önceliğimiz, hastalığın güvenli ve doğru şekilde tedavi edilmesidir. Videoendoskopik yöntemde ameliyatı kamera yardımıyla gerçekleştiriyor, uygun hastalarda kesileri meme başı çevresi veya koltuk altı gibi daha az görünür bölgelerden yapabiliyoruz. Kanser cerrahisi ile memenin yeniden şekillendirilmesinin aynı ameliyatta yapılabilmesi, hastalarımızın ameliyat sonrası yaşam kalitesine ve kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlayabiliyor" dedi.

Yöntemin her hastaya uygulanamayacağını vurgulayan Başçeken, tümörün büyüklüğü ve bulunduğu yer, hastalığın evresi, meme dokusunun özellikleri ve hastanın genel sağlık durumunun ayrıntılı biçimde değerlendirildiğini belirtti.

Tedavi için ailesinin yanına Diyarbakır'a geldi

İstanbul'da yaşayan hasta Zehra Çeter, rahatsızlığını aniden fark etmesinin ardından vakit kaybetmeden doktora başvurduğunu söyledi. Ailesinin Diyarbakır'da yaşaması nedeniyle tedavisine ailesinin yanında devam etmeye karar verdiğini belirten Çeter, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Bölgede bu yöntemin uygulandığı ilk hasta olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çeter, "Bu süreçte ailemin yanımda olması bana güç verdi. Tedavimi başarıyla gerçekleştiren, benimle yakından ilgilenen ve emeği geçen bütün doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, uygulamanın bölgedeki sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın ileri düzey sağlık hizmetlerine başka şehirlere gitmek zorunda kalmadan Diyarbakır'da ulaşmasını önemsiyoruz. Hastanemizde bölgede ilk kez uygulanan bu yöntem, sağlık hizmetlerimizin geldiği noktayı göstermesi bakımından son derece kıymetlidir. Başarılı operasyonu gerçekleştiren hekimlerimizi ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyor, hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Operasyon cerrahi onkoloji ekibinden Doç. Dr. Salim İlksen Başçeken, Op. Dr. İsmail Can Tercan, Op. Dr. Hogir Aslan ve Dr. İbrahim İşler ile Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Yavuz tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı