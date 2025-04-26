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Gana'nın Akra Kentinde Kolera Salgını: 13 Ölü

Gana'nın Akra Kentinde Kolera Salgını: 13 Ölü
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Gana'nın başkenti Akra'da kolera salgını nedeniyle bu yıl 13 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşından bu yana 200'den fazla vaka tespit edildi. Salgınla mücadele kapsamında ücretsiz tedavi hizmetleri başlatıldı.

GANA'nın başkenti Akra'da kolera salgını nedeniyle bu yıl 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Greater Akra Bölge Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana Akra'da kolera salgınının yayıldığı belirtildi. Akra'da söz konusu dönemde 200'den fazla kolera vakasının görüldüğü kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, bölgede kolera salgınıyla mücadele kapsamında ücretsiz tedavi başlatıldığı da vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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