Haberler

Epilepsi tedavisinde karbon kuantum noktalarıyla umut veren çalışma

Epilepsi tedavisinde karbon kuantum noktalarıyla umut veren çalışma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİRUNİ Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, yürütülen bilimsel çalışmada gabapentin ilacının, karbon kuantum noktaları ile geliştirilen versiyonunun epilepsi tedavisinde nöbetlerin şiddetini azaltma potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

BİRUNİ Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, yürüttükleri bilimsel çalışmada epilepsi tedavisinde kullanılan gabapentin ilacının, karbon kuantum noktaları kullanılarak gerçekleştirilen hayvan deneylerinde nöbetlerin şiddetini ve başlangıç süresini azalttığını bildirdi.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay ile birlikte yürüttükleri çalışmanın uluslararası hakemli bilimsel bir dergide yayımlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Değim, araştırmada gabapentin maddesinden nanoteknoloji yardımıyla çok küçük boyutlarda yapılar elde ettiklerini belirtti. Bu yapıların 'karbon kuantum noktaları' olarak adlandırıldığını aktaran Prof. Dr. Değim, bu yöntemle ilacın beyin dokusuna ulaşmasının kolaylaştığını ve hedefe daha etkin şekilde taşınabildiğini söyledi.

'NÖBETLERİN ŞİDDETİ VE BAŞLANGIÇ SÜRESİ AZALDI'

Deneysel çalışmada epilepsi benzeri nöbet oluşturulan deneklere karbon kuantum noktalarıyla geliştirilen gabapentin uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Değim, "Bu yeni formül, nöbetlerin başlamasını geciktirdi ve nöbetlerin şiddetini belirgin şekilde azalttı. Bazı dozlarda klasik gabapentine kıyasla daha güçlü bir etki gözlemledik" dedi.

GÜVENLİK VERİLERİ DE DEĞERLENDİRİLDİ

Çalışmada yalnızca etkinliğin değil, güvenliğin de değerlendirildiğini aktaran Prof. Dr. Değim, uygulama sonrasında deneklerin günlük hareketlerinde belirgin bir olumsuzluk saptanmadığını kaydetti. Bu bulgunun, geliştirilen yöntemin tedavi açısından önemli bir avantaj sunduğunu gösterdiğini belirtti.

'İLACIN BEYİNDEKİ DAĞILIMI İZLENEBİLİYOR'

Karbon kuantum noktalarının ayırt edici bir özelliğine dikkati çeken Prof. Dr. Değim, bu yapıların izlenebilir olduğunu ifade etti. Prof.Dr. Değim, "Karbon kuantum noktaları sayesinde ilacın beyinde hangi bölgelere ulaştığını gözlemleyebiliyoruz. Bu durum, tedavinin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirme açısından önemli bir kazanım sağlıyor" diye konuştu.

'GELECEĞİN HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERİNE KATKI OLABİLİR'

Epilepsi gibi beyni etkileyen hastalıklarda ilacın doğru hedefe ulaşmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Değim, nanoteknoloji temelli bu yaklaşımın gelecekte daha etkili ve kontrollü tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sunabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Teröristleri böyle etkisiz hale getirdiler

Film sahnesi değil gerçek! Görüntü Türkiye'nin yanı başında çekildi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum