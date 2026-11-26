YAYGIN vücut ağrısı, uyku bozuklukları ve farklı sistemleri etkileyen şikayetlerle kendini gösterebilen fibromiyalji ile yaşamanın, uzun ve sabır isteyen bir tedavi sürecini beraberinde getirebildiğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, "İlaç tedavisinin yanı sıra egzersiz, fizik tedavi ve psikolojik destek de önem taşıyor. Tedavinin hastayla birlikte planlanması gerekiyor" dedi.

Yaygın vücut ağrısı, uyku bozuklukları ve farklı sistemleri etkileyen şikayetlerle kendini gösterebilen fibromiyalji'nin, hem hastalar hem de hekimler için yönetimi güç bir süreç oluşturabildiğini belirten Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, hastalığın yönetiminde hasta-hekim iş birliğinin, doğru bilgilendirmenin ve ilaçlı-ilaçsız tedavilerin birlikte planlanmasının önemine dikkat çekti.

'YAYGIN AĞRI VE UYKU SORUNU'

Fibromiyaljinin nedeninin henüz tam olarak bilinmediğini ve tedavi sürecinin hastalar açısından yorucu olabildiğini belirten Doç. Dr. Kulaklı, "Fibromiyalji hem hasta hem de hekim için oldukça zor bir hastalık. Şikayetler çoğu zaman tek bir bölgeye indirgenemiyor; yaygın vücut ağrısı ve uyku bozuklukları ön planda oluyor. Hastalar sık uyanma, uykuya dalamama ya da uyku kalitesinde düşüş yaşayabiliyor. Bunlara kaygı, depresif belirtiler, bağırsak sorunları, adet dönemlerinde ağrı ve eklem şikayetleri de eşlik edebiliyor" dedi.

'TEDAVİ GÜVENLE BAŞLIYOR'

Fibromiyalji tedavisinde hastanın süreci anlamasının ve hekimle birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kulaklı, "Hastaya yalnızca 'Şu ilacı kullan, iyileşirsin' demek maalesef yeterli değil. Öncelikle hastalığın ne olduğunu ve süreci birlikte yönetebileceğimizi anlatmalıyız. Tedaviyi ilaçlı ve ilaçsız yöntemler olarak ele alıyoruz. Hastanın bilgilendirilmesi, tedaviye uyumunu ve hekimle arasındaki güveni de destekliyor" ifadelerini kullandı.

'İLAÇLAR HASTALIĞA GÖRE SEÇİLİYOR'

Fibromiyaljide bazı antidepresan gruplarının ve nöropatik ağrıda kullanılan ilaçların tedavi seçenekleri arasında yer alabildiğini belirten Kulaklı, ilaçların kullanım amacının hastaya açıkça anlatılması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Kulaklı, "Bir antidepresan başlandığında hasta 'Depresyonda mıyım?' diye sorabiliyor. Bazı ilaçların farklı hastalıklarda da kullanıldığını bilmek kafa karışıklığı yaratabiliyor. Bu nedenle ilacı neden önerdiğimizi mutlaka açıklamalıyız. İlaç seçimi ve tedavi planı hastanın durumuna göre hekim tarafından yapılmalı" dedi.

'İLAÇSIZ YÖNTEMLER DE ÖNEMLİ'

Tedavide ilaçların yanı sıra fiziksel aktivite ve yaşam tarzı düzenlemelerinden de yararlanılabildiğini belirten Doç. Dr. Kulaklı, "Ilık duş, hastanın kendisini iyi hissettiği rahatlatıcı uygulamalar, fizik tedavi ve uygun egzersizler tedavi sürecini destekleyebilir. Yoga, pilates ve tai chi gibi egzersizlerden de yararlanabiliyoruz. Bilişsel davranışçı terapi de bazı hastalarda etkili olabiliyor. İlaçlı ve ilaçsız yöntemleri birlikte, hastanın ihtiyacına göre planlıyoruz" diye konuştu.

'TANI ZAMANLA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Fibromiyalji belirtilerinin başka hastalıklarla benzerlik gösterebildiğini ve bazı durumlarda farklı hastalıkların belirtilerini maskeleyebildiğini kaydeden Doç. Dr. Kulaklı, takip sürecinin önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Kulaklı, "Fibromiyalji tanısı konulduktan sonra hastayı her kontrolde yeniden değerlendirmek gerekiyor. Romatolojik, enfeksiyöz ya da başka hastalıklarla karışabilen şikayetler söz konusu olabiliyor. Bu nedenle yeni belirtileri ve hastanın genel durumunu gözden geçirerek gerektiğinde tanıyı yeniden değerlendirmeliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı