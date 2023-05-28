Felçli vatandaşlar için evde oy hizmeti

2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimlerinde oy kullanmak isteyen evde sağlık hastaları ile sağlık sorunları nedeniyle oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için Türkiye genelinde evde sağlık ve 112 Acil Sağlık Hizmeti ekipleri, 28 Mayıs Pazar günü de seçim mesaisindeydi. İstanbul'da oy kullanmak isteyen seçmenler için seçim destek ekipleriyle sahada olduklarını anlatan İstanbul Anadolu yakası 112 Başhekim Yardımcısı Dr. Tuğçe Günay Yahyaoğlu,"14 Mayıs'ta olduğu gibi bugün de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci seçim turu için başhekimliğimizce oluşturduğumuz ek destek ekipleri ile kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gidemeyecek vatandaşlarımıza yardımcı olmak için hizmet veriyoruz. 112 çağrı merkezimize gelen çağrılarla kişiler ihtiyaçlarını belirtip, yürüyemediklerini, ameliyat sonrası bir dönemde olduklarını ya da seyyar sandık dönemini kaçırdıklarını ifade ettikleri takdirde, en yakın en uygun ekibimizi yönlendirerek vatandaşlarımızı evlerinden alıp oy kullanacakları okullara naklediyor ve oylarını sağlıklı bir şekilde kullandıktan sonra tekrar evlerine dönmelerini sağlıyoruz. Bu sırada acil sağlık hizmetlerimizi de aksatmamak için var olan ekiplerimiz normal mesaisine devam ediyor. Bu oluşturduğumuz ekipler, tamamen seçim desteği amacıyla gün içerisinde bu işi yapıyor. Hastaneler de kendi bünyelerinde tesis edilen ambulanslarla planlamalarını yapıyor ama gün içerisinde ihtiyaç doğduğunda biz yine kendilerine destek olabiliyoruz. Kişi yeni ameliyat olmuş olabilir, akut gelişmiş yeni bir durum ortaya çıkmış olabilir, yürümesine engel bir durumu vardır ya da kronik yatağa bağımlı, bilinci açık oy kullanmak isteyen kişiler olabilir. Biz bunların tamamına destek vermek için mesai yapıyoruz. Ekiplerimiz bir paramedik ve bir sürücümüzden oluşuyor. Seçim destek ekiplerimiz görevli ambulans olduklarını belirten ibarelerle beraber bugün trafikte olacaklar" dedi.

"GEÇEN SEÇİM OY KULLANAMADIM, SUÇLU HİSSETTİM"İlk tur seçimlerde yoğun bakımdan yeni çıktığı için oy kullanmaya gidemediğini ve suçlu hissettiğini anlatan Şerif Karabulut, "Geçen seçimde kullanamadığım için kendimi suçlu hissettim. Herkes gibi oy kullanmak benim de bir görevim. Şimdiye kadar hiçbir seçimde oy kullanma hakkımı kaçırmıştım" diye konuştu. Oğlu Ömer Karabulut ise "Beyin kanaması geçirdi, 2,5 ay yoğun bakımda kaldı. Geçen seçimde yoğun bakımdan çıkalı 2 gün olmuştu. Oy kullanacağım diye tutturdu. Biz de ikametgahı burada olduğu için o sıra farklı yerdeydik, kaydettiremedik, başvuruda geç kaldık. Bu seçimde tekrar oy kullanacağım diye ısrar edince sabah ambulansı aradık ve sağ olsun sağlık ekipleri vesile oldular. Hayatında ilk defa bir seçimde oy kullanmayı kaçırdı çok üzüldü" diye konuştu.