Eskişehir'de Evde Sağlık Hizmetleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de 'Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında düzenlenen toplantı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan ve ilgili sağlık tesisi temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, 2026 yılı Temmuz ayına ait Evde Sağlık Hizmetleri verileri değerlendirildi. Ayrıca, hizmetlerin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve hizmet sunum süreçlerine ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı