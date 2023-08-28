Evcil Hayvan Sahiplerine Parazit Aşıları Konusunda Uyarı

Aksaray'da veterinerlik yapan Cumali Asal, evcil hayvan sahiplerini parazit aşıları konusunda uyardı. Parazit aşılarının insan sağlığı için de önemli olduğunu belirten Asal, bu aşıların evcil hayvanlara yapılmaması durumunda, insanlara geçebilecek hastalıklara neden olabileceğini söyledi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da 18 yıldır veterinerlik yapan Cumali Asal, evcil hayvan sahiplerini parazit aşılar konusunda uyardı. Asal, "İç, dış parazit aşıları yapılmayan kediler ve köpeklerde gençlik hastalığı dediğimiz hastalıklar ortaya çıkıyor. Aşı önemli, özellikle iç dış parazitlerini yaptırmaları gerekiyor. Şimdi halk arasında ' Kedi tüyünü yuttuğumuz zaman hasta olur muyuz' gibi sorular soruluyor. Kedi tüyü hasta etmez, parazit aşıları yapılmayan canlılarımızın tüylerinin altındaki parazit yumurtaları hasta eder ama düzenli olarak parazitleri yapılan bir canlıda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşılmaz" dedi.

Aksaray'da veterinerlik yapan Cumali Asal, evcil hayvan sahiplerini parazit aşıları konusunda uyardı. Parazit aşılarının insan sağlığı için de önemli olduğunu belirten Asal, bu aşıların evcil hayvanlara yapılmaması durumunda, insanlara geçebilecek hastalıklara neden olabileceğini söyledi.

"TÜYLÜ KEDİLER SIK SIK TARANMALI"

Cumali Asal, "Kedi ve köpeklerin terlemesi olmadığı için bunlar terlemeleri soluyarak ya da salya akışıyla beraber devam ettiriyorlar. Bu konuda da mama ve sulara çok önem göstermeliler" dedi. Kedi ve köpeklerde tıraşın önemli bir mevzu olduğunu belirten Asal, "Özellikle tıraş mevzusuna gelince bazı kedilerimizi çünkü çok uzun olduğu için sıcak havalarda aşırı strese sokuyor. 'Tıraş ettirmek istemiyorum' diyenler sürekli tüylerini tarayacaklar, bakımını ve stres durumunu ortadan kaldıracaklar. Kaliteli bir mama ve sürekli ılık suyla bakım besleme yönünü hiç kesmeyecekler" ifadelerini kullandı.

"YAZ AYLARINDA KIRIK ÇIKIK VAKALARI ARTIYOR"

Kedi sahiplerinin kapı ve pencere açma konusunda dikkatli olmaları gerektiğini, özellikle yaz döneminde kırık çıkık olaylarının daha fazla olduğunu söyleyen Asal, "Genellikle yazın daha çok kapı pencere açtıkları için travma vakaları geliyor. Kırık çıkık işte apartman dairesinden biraz önce bir kedimizi gönderdik ikinci kattan düşmüş. Küçük bir eziği vardı başka bir sıkıntı yoktu ama genellikle kırık çıkık vakaları geliyor" açıklamasında bulundu.

"İÇ DIŞ PARAZİT AŞILARI ÇOK ÖNEMLİ"

Evcil hayvan sahiplerinin, hayvanlarına iç dış parazit aşılarını yaptırmalarının çok büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Asal, "İç, dış parazit aşıları yapılmayan kediler ve köpeklerde gençlik hastalığı dediğimiz hastalıklar ortaya çıkıyor. Aşı önemli, özellikle iç dış parazitlerini yaptırmaları gerekiyor. Şimdi halk arasında ' Kedi tüyünü yuttuğumuz zaman hasta olur muyuz' gibi sorular soruluyor. Kedi tüyü hasta etmez, parazit aşıları yapılmayan canlılarımızın tüylerinin altındaki parazit yumurtaları hasta eder ama düzenli olarak parazitleri yapılan bir canlıda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşılmaz" dedi.

"HAYVANLARDAN İNSANLARA ULAŞABİLEN HASTALIKLAR AÇIĞA ÇIKABİLİYOR"

Evcil hayvanlara aşı yapılmadığında insana bulaşabilen hastalıkların ortaya çıkabileceğini söyleyen Asal, "Kist hidatik dediğimiz bir vaka var mesela. Parazit aşıları düzenli yaptırılmayan canlılarımızdan insanlara geçen parazitlerden kaynaklı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Aşıları yapılmayan canlılardan insanlara ulaşabilen mantar, uyuz gibi hastalıklar açığa çıkabiliyor" açıklamasını yaptı. Son olarak kedi ve köpek sahiplerine önerilerde bulunan Asal, "Beslenmelerine yazın zaten sıcaktan çok fazla yemeyi tercih etmezler. Kaliteli mama ile bakacaklar. Profesyonel grup dediğimiz mamalardan tercih edebilirler. Sabah ve akşam olmak üzere kedilerin canlı ağırlıklarına göre mamaları da çeşitlerine göre, kilolarına göre ayarlamaları gerekiyor" önerisinde bulundu.