Etlik Şehir Hastanesi, 3 Yılda 15 Milyondan Fazla Hastaya Hizmet Verdi

Etlik Şehir Hastanesi, açıldığı 2022 yılından bu yana 15 milyonun üzerinde hastaya sağlık hizmeti verdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük sağlık kompleksleri arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesinin, 1 milyon metrekare kampüs alanı, 207 bin metrekare oturum ve 1 milyon 145 bin metrekare kapalı alanıyla modern tıbbın merkezlerinden biri haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, 2022'de hizmete giren hastanede, bugüne kadar 15 milyonun üzerinde poliklinik muayenesi, 3 milyondan fazla acil muayene ve 452 bini aşkın ameliyat gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Hastanenin, 4 bin 50 tescilli yatak, 771 yoğun bakım yatağı ve 5 bin 753 araç kapasiteli kapalı otoparkıyla sağlık hizmeti sunduğu ifade edildi.

Hastanede her yıl 34 binden fazla doğum, 655 hiperbarik tedavisi, 3 bin 459 diyaliz ve 378 suda doğum gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Etlik Şehir Hastanesinde 3 bin 750 akademisyen ve 4 bin 500'ün üzerinde sağlık çalışanının görev yaptığı ifade edildi.

Öte yandan, hastanenin üçüncü kuruluş yılı dolayısıyla hazırlanan tanıtım videosu kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Videoda, hastanenin 3 yıllık süreçte verdiği sağlık hizmetleri, teknolojik altyapısı ve insan odaklı vizyonu anlatılırken, Cyber Knife, tomoterapi, robotik cerrahi, hiperbarik oksijen tedavisi, göz anjiyosu ve hibrit ameliyathaneler gibi ileri teknoloji birimlerine yer verildi.

Videoda, "Etlik Şehir Hastanesi, gücünü teknolojiden, ruhunu insandan alan bir iyileşme merkezi. Modern tıbbın ışığında Türk hekimlerinin tecrübesiyle görünmeyen görünür oluyor, bir hücrede bir yaşam yeniden yazılıyor, sağlığın kalbi burada atıyor." ifadesi kullanıldı.???????