Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Estetik Güzellik Doğallığı Öldürüyor mu? Sokakta Vatandaşa Sorduk

Estetik Güzellik Doğallığı Öldürüyor mu? Sokakta Vatandaşa Sorduk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda estetik operasyonlara ilgi giderek artıyor. Haberler.com ekibi olarak sokağa çıktık ve vatandaşlara estetikle ilgili düşüncelerini sorduk. Kimi estetiğin doğallığı yok ettiğini savunurken, kimisi özgürlük alanı olduğunu düşünüyor. Görüşler farklı olsa da ortak nokta: tercih bireye ait.

Son yıllarda estetik cerrahi, Türkiye'de hızla yaygınlaşan ve günlük hayatın bir parçası haline gelen bir dönüşüm sürecine girdi. Yaş ya da cinsiyet fark etmeksizin birçok kişi estetik müdahalelere başvuruyor. Burun estetiğinden dudak dolgusuna, çene kontüründen botoksa kadar geniş bir yelpazeye yayılan işlemler hem fiziksel hem de psikolojik anlamda dikkat çekiyor. Estetik operasyonların büyük çoğunluğu tıbbi bir zorunluluk taşımadığı için, kişisel tercihler ön plana çıkıyor.

Bu doğrultuda Haberler.com ekibi olarak sokağa indik ve vatandaşlara iki soru yönelttik:

"Estetikle gelen güzellik, doğal güzelliği öldürüyor mu?" ve

"Bir estetik yaptırmak isteseydiniz, bu ne olurdu?"

Yanıtlar oldukça farklı ve dikkat çekiciydi.

Estetik Güzellik Doğallığı Öldürüyor mu? Sokakta Vatandaşa Sorduk

"ESTETİK İLE DOĞALLIK KAYBOLUYOR"

Bazı vatandaşlar, estetik operasyonların doğal güzelliği zamanla gölgelediğini, hatta ortadan kaldırdığını düşünüyor. Bu kişiler, herkesin birbirine benzemeye başladığını, aynı burunlara ve dudaklara sahip insanların sokakta sıklıkla görüldüğünü ifade etti. Estetiğin kişisel farklılıkları yok ettiğini söyleyen vatandaşlar, özellikle gençlerin sosyal medyada oluşan güzellik algısıyla hareket ettiğini ve bu durumun bireysel özgüven sorunlarına yol açabileceğini dile getirdi. Kimi ebeveynler ise, çocuklarına sadece sağlıkla ilgili bir zorunluluk olmadıkça estetik müdahaleye izin vermeyeceklerini belirtti.

"İSTEYEN ÖZGÜRCE ESTETİK YAPTIRABİLİR"

Öte yandan estetik cerrahiyi bir özgürlük alanı olarak gören vatandaşlar da vardı. Bu kişiler, "İsteyen istediği gibi estetik yaptırabilir" diyerek bireysel tercihlerin önemini vurguladı. Özellikle küçük estetik dokunuşları destekleyen bu grup, kişinin kendine neyin yakıştığını düşünüyorsa ona göre hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Hatta bazı vatandaşlar kendi adlarına dudak dolgusu yaptırmak istediklerini açıkça belirtti. Dudak dolgusu gibi uygulamaların son dönemde özellikle sosyal medyada çok popüler olduğunu da gözlemlemek mümkün.

Bazı vatandaşlar ise kendileri estetik yaptırmayı düşünmediklerini ama yaptıranlara da saygı duyduklarını ifade etti. Genel kanı, kişinin kendi bedenine dair söz hakkının yalnızca kendisine ait olduğu yönünde birleşti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Dilşad Özcan - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.