Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 23 Nisan Kutlamaları

Eskişehir Şehir Hastanesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, hastane bünyesindeki kreşte gerçekleştirilen programda, çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

Kurumda tedavi gören çocuklar için de Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerince organizasyon düzenlenen programda, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici de yer aldı.