Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde Ömer Faruk Üresin'e Veda Yemeği

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde uzun yıllar yöneticilik görevinde bulunan Ömer Faruk Üresin onuruna emekliliği dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, hizmet başkanları, başkan yardımcıları ile Üresin'in uzun yıllar birlikte görev yaptığı çok sayıda çalışma arkadaşı katıldı.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Ömer Faruk Üresin'in sağlık teşkilatına uzun yıllar boyunca önemli katkılar sunduğunu belirterek, özverili çalışmaları ve hizmetleri dolayısıyla kendisine teşekkür etti. Bildirici, Üresin'e emeklilik yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Duygularını paylaşan Ömer Faruk Üresin ise Eskişehir sağlık teşkilatında görev yapmaktan her zaman onur duyduğunu ifade etti. Birlikte görev yaptığı tüm mesai arkadaşlarına teşekkür eden Üresin, kendisine gösterilen vefa ve dostluğun kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı