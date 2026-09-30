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Eskişehir İl Sağlık Müdürü, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki laboratuvarları inceledi

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki laboratuvarları inceledi
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarını ziyaret ederek yenilenen alanları inceledi. Açılış öncesi hazırlıkları ve yenilenen cihazları inceleyen Bildirici, sağlık çalışanlarını dinledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesinde hizmet veren Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarını ziyaret ederek yenilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bildirici, önümüzdeki dönemde açılışının gerçekleştirilmesi planlanan laboratuvar alanlarında yapılan düzenlemeler ve hazırlık çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Laboratuvarların teknolojik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yenilenen cihazları da inceleyen Bildirici, cihazların teknik özellikleri, kullanım alanları ile tetkik ve analiz süreçlerine sağlayacağı katkılar hakkında bilgi aldı.

Laboratuvarlarda görev yapan sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Bildirici, personelin görüş ve değerlendirmelerini dinledi, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyarette, laboratuvarların mevcut hizmet durumu ile açılış öncesinde gerçekleştirilecek son hazırlıklar da değerlendirildi.

Kaynak: AA
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