Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Şehir Hastanesinde inceleme yaptı

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunarak sağlık çalışanları ve hastalarla bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bildirici, hastane yöneticileriyle birlikte servisleri gezerek sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarıyla görüşen Bildirici, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Tedavi gören hastaları ve hasta yakınlarını da ziyaret eden Bildirici, geçmiş olsun dileklerini ileterek talep ve görüşlerini dinledi.

Bildirici, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hasta memnuniyetinin güçlendirilmesi ve hizmetlerin etkin şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA