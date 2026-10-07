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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü anne ve baba adaylarını Gebe Okullarına davet etti

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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve baba adaylarını bilinçli ve sağlıklı doğuma hazırlamak için Gebe Okulları ile Ebe Polikliniklerine davet etti. Ailelere gebelikten doğum sonrasına birebir ebe takibi, nefes ve egzersiz eğitimleri ile konforlu odalar sunuluyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve baba adaylarını bilinçli ve sağlıklı bir doğum sürecine hazırlamak amacıyla sağlık tesislerindeki Gebe Okulları ile Ebe Polikliniklerine davet etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, "Üreten Sağlık" vizyonu ve Normal Doğum Eylem Planı doğrultusunda ailelere sunulan hizmetler hakkında bir bilgilendirme yayımladı. Açıklamada, müdürlük bünyesindeki Ebe Polikliniklerinde gebelikten doğum sonrasına kadar uzanan süreçte mahremiyete dayalı birebir ebe takibi ve danışmanlık hizmeti sunulduğu belirtildi. Gebe Okullarında ise ebeveyn adaylarının sürece birlikte hazırlanması amacıyla nefes ve egzersiz uygulamalarından teorik ve pratik bilgilere kadar kapsamlı eğitimler verildiği aktarıldı.

Öte yandan anne adaylarının sancı, doğum ve lohusalık dönemlerini TDL (Travay-Doğum-Lohusalık) odalarında; tek kişilik özel ve konforlu alanlarda güvenle geçirmelerinin sağlandığı kaydedildi. Ayrıca düzenlenen ebe, gebe, anne, bebek ve hekim buluşmalarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına imkan tanıyan bir dayanışma ortamı oluşturulduğu ifade edildi.

Sağlıklı başlangıçların bilinçli ailelerle, sağlıklı nesillerin ise güvenli ortamlarla mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlar gebelik ve doğuma hazırlık süreçleri hakkında bilgi almak, eğitimlere katılmak ve sunulan imkanlardan faydalanmak üzere kentteki sağlık tesislerine davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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