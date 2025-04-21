Eskişehir'de Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi Projesinde Yüzde 98 Başarı

Yüzde 98 doğruluk oranına sahip Türk sistemi Polonya'nın yakın takibinde

Pilot hastane olarak seçilen Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 1 yıldır kullanılan "Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi" projesinde büyük başarı sağlandı

Bir yılda 418 bin veri girildi, doğruluk oranı yüzde 98'u ulaştı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez;

"Bundan sonra hastalarımızın daha seri bir şekilde tedavisi mümkün olacak, hem de muhtemel hata payları en aza indirilmiş olacak"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 1 yılda, 418 bin veri girilen ve doğruluk oranı yüzde 98 olan, "Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi" projesi, Polonya tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, ülke sağlık sisteminde bir ilke imza atılmış, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerince kurgulanan ve birlikte geliştirilen "Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi" projesi ile panoramik diş röntgeni çektiren hastaların filmleri sisteme yüklendikten sonra filmi algılayan sistem saniyeler içinde hastanın hangi dişinde ne problem varsa doktorun bilgisayarına aktarıyordu. Geçtiğimiz yıl yüzde 95 doğruluk oranıyla çalışan sistemde 1 yıllık süre de geride bırakılırken, bu süre zarfında 418 bin veri sisteme girildi. Geçen yıl yüzde 95 olan doğruluk oranı ise yüzde 98'e çıkarıldı.

1 yılda 418 bin veri girildi, yüzde 98 doğruluk yakalandı

Pilot hastane olarak seçilen Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 1 yıldır kullanılan "Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi" projesi hakkında bugün Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Protetik Dr. Dt. Aslı Akın Canko tarafından sunum yapıldı. Hastanede yapılan sunuma TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli ve proje kapsamında yapay zeka sistemini kullanan diş hekimleri katıldı.

Proje ile Polonya yakından ilgileniyor

Sunumda konuşan Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli, bu projeyi gerçek anlamda uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu, Polonya'nın ise Türkiye'de yapılan çalışmaları yakından incelediğinin altını çizdi. Geçtiğimiz yıl "Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi" projesi ile alakalı yapılan haberlerin Polonya basının da geniş yer aldığını fark ettiklerinin altını çizen, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli, girilen 418 bin veri ve yakalanan yüzde 98'lik başarı oranın önemli olduğuna dikkat çekti.

"418 bin verinin girilmiş olması son derece önemli"

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "İlk defa Eskişehir'de uygulanıyor olması önemli çünkü Eskişehir biliyorsunuz ilklerin şehri. Devrim otomobili, lokomotifte en az birkaç tane ürünümüz var, lityum fabrikamız buraya açtık, havacılıkta benzer çalışmalarımız var. Diş hekimlerine yardımcı olan, görüntüleme anlamında yardımcı olan yapay zeka destekli sistemi burada görmüş olduk. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki hocalarımızın desteği, Eskişehir'de faaliyet gösteren yine bir başka özel yazılım şirketinin desteğiyle bu hale gelmiş oldu. İlk veriler son derece önemli, biz Yapay Zeka Araştırma Komisyonu olarak sağlıkta yapay zeka konusunun mecliste ve komisyonumuzda enine boyuna tartışmıştık. Biraz önce de arkadaşlara sordum buna benzer çalışma yapan ülke var mı diye. Bir ülkeden bahsettiler. Muhtemelen o kadar veri o ülkede de yok. Ülkemize inşallah bu verileri anonim hale getirerek, bu tip teknolojilerin gelişmesine de yardımcı olmamız gerekiyor. 418 bin verinin girilmiş olması son derece önemli. Bu kadar veri dünyada bir yıl süresinde girilmesi de açıkçası mümkün değil. Yapay zeka sistemlerinin yakıtı, güvenilir veri. 3-5 veri de ile olmuyor 3 bin - 5 bin veri ile de olmuyor. 418 bin veri ile yüzde 98 başarı oranı elde etmek önemli diye düşünüyoruz. Bu sistem oturdukça başarı oranı artacak ve zaten burası pilot uygulama hastanesi olarak belirlenmiş. Muhtemelen Bakanlığımız, buradaki uygulamayı Türkiye genelindeki ağız ve diş merkezlerini uygulayacaktır. Bundan sonra hastalarımızın daha seri bir şekilde tedavisi mümkün olacak, hem de muhtemel hata payları en aza indirilmiş olacak" dedi.