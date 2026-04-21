Haberler

Eskişehir'de süt ve süt ürünlerine sıkı denetim

Eskişehir'de süt ve süt ürünlerine sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halkın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için süt ve süt ürünleri satış noktalarında denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde ürünlerin saklama koşulları, hijyen şartları ve mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla il genelindeki süt ve süt ürünleri satış ve tüketim noktalarında kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Resmi Kontroller" kapsamında, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gerçekleştirilen saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gıda kontrolörleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; hastaneler, okul kantinleri, öğrenci yurtları, şarküteriler ve yerel marketler titizlikle kontrol ediliyor. Ürünlerin muhafaza sıcaklıkları, saklama şartlarının uygunluğu, işletmelerin genel ve özel hijyen şartları yakından inceleniyor. Satışa ve tüketime sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğunu teyit etmek amacıyla ekiplerce numuneler alınıp detaylı analiz edilmek üzere Bakanlığa bağlı laboratuvarlara gönderiliyor. Eskişehir halkının sofrasına giren gıdaların güvenilirliğini yönelik olarak yürüttüğümüz bu çalışmalar, planlı ve rutin aralıklarla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

