Eskişehir'de vatandaşlar teste girdi, fiziksel yaşını öğrendi

Eskişehir'de Sağlık bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla vatandaşların fiziksel yaşlarını öğrenmesi için yapılan çeşitli hareket testleri ve sonuçlarına göre yönlendirmelerde bulunuluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktiviteyi artırmak ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Eskişehir'de yoğun ilgi görüyor. Kent meydanında kurulan özel stantlarda denge, otur-kalk ve el kuvveti gibi çeşitli fiziksel testlerden geçen vatandaşlar hem hareket yaşlarını öğreniyor hem de uzmanlar eşliğinde Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor. Farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinliğe katılan vatandaşlar, testlerin ardından uzmanların elinde bulunan fiziki yaş tabloları ile fiziklerinin kaç yaşında olduğunu öğreniyorlar.

"Farkındalık oluşturmak ve fiziksel aktifliği arttırmay hedefliyoruz"

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Sorumlusu Dr. Emine Aker, Sağlık Bakanlığının başlattığı kampanyanın 10 Haziran itibarıyla başladığını belirterek, "10 Haziran itibarıyla her gün burada stant kuruyoruz. Vatandaşlarımıza denge testi, otur-kalk ve el kuvvetini değerlendiriyoruz. Çıkan sonuçlara göre vatandaşlarımızı Sağlık-Hayat Merkezlerimize yönlendiriyoruz. Bunun dışında buradaki asıl amacımız; farkındalık oluşturmak ve fiziksel aktifliği arttırmak" dedi.

"Yaşıma göre çok iyi sonuç aldım"

Etkinliğe katılan 62 yaşındaki Arif Özkan hareket yaşını öğrenmek için fiziksel testlere katıldığını belirtti. Yapılan değerlendirmelerde yaşına göre sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Özkan, "'Hareketli Yaşam' adlı bir etkinlikte hareket yaşımızı öğrenmek için bize birkaç hareket yaptırdılar. Sonucuma bakıp durumumun çok iyi olduğunu belirterek 'On numara, beş yıldız!' dediler. Otur-kalk gibi hareketler yaptırdılar. Dijital el dinamometresini sıktığımda 22 gibi yüksek bir sonuç aldım. Bunun çok iyi olduğunu söylediler. Yaşımıza göre yaptığımız hareketlerin hepsinde de çok iyi olduğumu belirttiler. Hareketleri yaparken zorlanmadım; onlarda da 17 civarı bir tekrar yaptım. Aslında ben, onların yönlendirmesine göre biraz daha hareketli yapabilirdim ve bu sayı daha da artabilirdi" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı