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Eskişehir'de dirsek sinir sıkışmasına yeni teknik World Neurosurgery'de yayımlanacak

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Eskişehir'de dirsek sinir sıkışmasına yeni teknik World Neurosurgery'de yayımlanacak
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Eskişehir'de görevli Doç. Dr. Zeki Serdar Ataizi, dirsek bölgesinde sıkışan siniri doku hasarı oluşturmadan daha güvenli alana taşıyan yeni cerrahi teknik geliştirdi. Çalışma, World Neurosurgery dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildi.

Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Zeki Serdar Ataizi, dirsek bölgesinde sıkışan sinirin doku hasarı oluşturmadan daha güvenli bir alana taşınmasını amaçlayan yeni cerrahi teknik geliştirdi.

Ataizi'nin uzun yıllara dayanan tecrübesiyle geliştirdiği ve bilimsel literatüre kazandırılması hedeflenen "Öne doğru yer değiştirme yoluyla siniri konforlu, kalıcı ve güvenli olan iki katman arasına yerleştirme tekniği", uluslararası bilimsel dergi World Neurosurgery tarafından yayımlanmak üzere kabul edildi.

Doç. Dr. Ataizi, AA muhabirine, dirsek bölgesindeki sinir sıkışmalarının tedavisinde geçmiş yıllarda farklı cerrahi yöntemlerin uygulandığını söyledi.

Geliştirdikleri teknikte sıkışan siniri daha güvenli ve konforlu bir alana kalıcı olarak taşıdıklarını belirten Ataizi, işlem sırasında herhangi bir doku hasarlanmasına, doku eksilmesine veya doku aşınmasına yol açılmadığını ifade etti.

Ataizi, tekniğin uygulanmasının ardından elde ettikleri sonuçların kendisini yeni yöntemi bilimsel literatürle paylaşmaya yönelttiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tanımladığımız bu teknikte sıkışan siniri daha güvenli ve konforlu bir alana kalıcı olarak taşıyoruz. İşlemi hastada herhangi bir doku hasarlanmasına, eksilmesine veya aşınmasına yol açmadan gerçekleştiriyoruz. Sıkışan siniri konforlu bir alana adeta göç ettiriyoruz. Bu yöntemi uzun yıllardır uyguluyorum. Sonuçlarımın memnun edici olduğunu gördükten sonra dünyayla paylaşmak istedim."

Çalışmasının uluslararası bilimsel bir dergide yayımlanmak üzere kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataizi, araştırmaya katkı sunan ekip arkadaşları ve meslektaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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