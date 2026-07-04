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Eskişehir'de pediatrik robotik yürüme rehabilitasyon hizmeti başladı

Eskişehir'de pediatrik robotik yürüme rehabilitasyon hizmeti başladı
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Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde pediatrik robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete alındı. Serebral palsi ve nörolojik hastalıkları olan çocuklara yönelik ileri teknolojiyle rehabilitasyon imkanı sağlanıyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde pediatrik robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni cihazın hizmete başlamasıyla, Eskişehir'de hem erişkin hem de çocuk hastalara yönelik robotik rehabilitasyon hizmetleri ileri teknoloji altyapısıyla sunulmaya başlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda hizmet veren Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemi, özellikle serebral palsi, travmatik beyin hasarı ve çeşitli nörolojik hastalıklar nedeniyle yürüme güçlüğü yaşayan çocuk hastalara rehabilitasyon imkanı sağlıyor.

Çocuklara özel geliştirilen pediatrik aparatlarla donatılan sistem, tedavi sürecinde güvenlik ve konforu ön planda tutarken doğal yürüyüş paterninin yeniden kazanılmasına katkı sunuyor. Tekrarlayan yürüyüş egzersizleriyle beyin ve sinir sisteminin uyarılması hedeflenirken, motor becerilerinin gelişimi desteklenerek denge, koordinasyon ve bağımsız hareket kabiliyetinin artırılması amaçlanıyor.

Robotik rehabilitasyon programları uzman fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibi tarafından her çocuğun ihtiyaçlarına göre bireysel olarak planlanıp, hastaların gelişim süreçleri de düzenli olarak takip ediliyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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