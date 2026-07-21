Haberler

Eskişehir'de Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği uygulaması başladı

Eskişehir'de Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği uygulaması başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Adalet ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği uygulaması kapsamında, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklulara yönelik ilk çevrim içi görüşme başarıyla gerçekleştirildi. Uzman hekimler, bireylerin tütün bağımlılığını değerlendirerek kişiye özel tedavi planı oluşturuyor.

Eskişehir'de, Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği uygulaması başarıyla hayata geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği" uygulaması kapsamında, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik sigara bırakma desteği sunulmaya başlandı.

Bu kapsamda ilk çevrim içi görüşme, Odunpazarı Emek Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Uzaktan muayene sistemiyle uzman hekimler, bireylerin tütün bağımlılığı düzeylerini değerlendiriyor, motivasyonel görüşmeler gerçekleştiriyor ve kişiye özel tedavi planları oluşturuyor.

Gerekli tetkikler ceza infaz kurumlarındaki aile hekimliği birimleriyle koordineli şekilde değerlendirilirken, uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi de planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odunpazarı Emek Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Aygün Ayhan, uygulama sayesinde ceza infaz kurumlarında bulunan bireylerin sigara bırakma hizmetlerine erişiminin kolaylaştığını ve tütün bağımlılığıyla mücadelede önemli bir adım atıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası Murat Bakan, CHP'den istifa etti

Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk vekil istifası
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
Paredes işte şimdi yandı! FIFA'dan soruşturma

Başı büyük belada! Bu canice hareketinin bedelini fena ödeyecek
Umut Altaş'ın eski patronu JASAT'a anlattı! Eski valiyle ilgili vahim iddia

Umut Altaş'ın patronu JASAT'a anlattı! Eski valiyle ilgili vahim iddia
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

e-Devlet'teki bu hizmete akın var! Milyonlar aynı ekrana koşuyor
Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

Beşiktaş taraftarını üzen gelişme!
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Yarı çıplak paylaşım yaptı! Cinsiyet değiştiren Rüzgar'ın son hali
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı