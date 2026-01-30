Haberler

Eskişehir'de Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Güncelleme:
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından 2026'nın 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla bağımlılıkla mücadele eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde bağımlılık türleri ve korunma yolları ele alındı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde, Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında Eskişehir'de de eğitim programı gerçekleştirildi.

Programda, bağımlılık türleri, bağımlılıktan korunma yolları ile sağlıklı birey ve sağlıklı toplum bilincinin önemi, alanında uzman eğitmenler tarafından ele alındı.

Eğitimlere İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilaydan uzmanların katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Sağlık
