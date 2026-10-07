Eskişehir'de acil sağlık sempozyumu üç gün süren oturumlarla tamamlandı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen II. Geleneksel Acil Oryantasyon Sempozyumu, acil sağlık hizmetlerindeki güncel bilgi ve uygulamaların ele alındığı kapsamlı oturumlarla tamamlandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Geleneksel Acil Oryantasyon Sempozyumu, 5-7 Ekim tarihleri arasında Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici gerçekleştirdi. Üç gün süren programda, acil sağlık hizmetlerinde karşılaşılan farklı klinik durumlara yönelik güncel bilgi ve yaklaşımlar detaylıca ele alındı. Alanında uzman hekimlerin sunumlarıyla katkı sağladığı sempozyumda; resüsitasyon, travma, kardiyovasküler ve pulmoner aciller, nörolojik aciller ile dahili aciller başlıklarında eğitim oturumları düzenlendi.

Programın ilk gününde yetişkin ve pediatrik yaşam desteği, şok ve anafilaksi, zehirlenmeler, travma hastasına yaklaşım, havayolu yönetimi ve entübasyon ile gebe travmalarına yönelik sunumlar yapıldı. İkinci günde ise göğüs ağrısı, akut solunum yetmezliği, akut koroner sendrom, hipertansif aciller, inme, nöbet, baş ağrısı ve baş dönmesine yaklaşım konuları işlendi. Sempozyumun son gününde ise glisemik aciller, elektrolit bozuklukları, gastrointestinal sistem kanamaları ile adli vakalara genel yaklaşım ve raporlama başlıklarında eğitimler verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı