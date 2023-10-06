Esenyurt'taki fare istilasının arkasından kedi köpek barınaklarına bırakılan yemek artıkları çıktı

İstanbul Esenyurt'ta kocaman farelerin sokaklarda dolaştığı korkutucu görüntülerin ardından İBB ve Esenyurt Belediyesi harekete geçti. İBB'den yapılan açıklamaya göre, boş arazide kedi köpek barınakları için vatandaşların bıraktığı yemek artıklarının, kemirgenleri bölgeye çektiği anlaşıldı.

Esenyurt'ta sokağı basan ve görüntüleri sosyal medyada da yer alan fareler için belediye ekiplerince ilaçlama yapıldı. İBB'den yapılan açıklamada, kedi köpek barınakları için vatandaşların bıraktığı yemek artıklarının, kemirgenleri bölgeye çektiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık Daire Başkanlığının dün sosyal medyada yer alan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2299 Sokak'taki fare ve kemirgen görüntüleri üzerine harekete geçtiği belirtildi.

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA FARE YUVASI TESPİT EDİLDİ

Kemirgenlerle mücadele ekibinin inceleme yaptığı aktarılan açıklamada, bölgede çok sayıda fare yuvası tespit edildiği bildirildi.

KEDİ KÖPEK BARINAKLARINA BIRAKILAN YEMEK ARTIKLARI, KEMİRGENLERİ BÖLGEYE ÇEKMİŞ

Açıklamada, kemirgenleri bertaraf etmek için 5 bin 500 gram mum blok ilaç kullanıldığı belirtilerek ayrıca Atmaca Caddesi ve 2289 Sokak'taki boş arazide kedi köpek barınakları için vatandaşların bıraktığı yemek artıklarının, kemirgenleri bölgeye çektiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

FARE YUVALARI BERTARAF EDİLDİ

Buradaki fare yuvalarının da bertaraf edildiği, iki ekibin bölgede nöbet tutarak kemirgen yuvaları ve üreme noktalarını kontrol altına alacağı bildirildi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamada ise Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgede ilaçlama yaptığı ve olumsuz bir durumun kalmadığı ifade edildi.