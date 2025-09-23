Erzurum Şehir Hastanesinde Teknoloji Transfer Ofisi Açıldı

Erzurum Şehir Hastanesinde, sağlıkta yenilikçi projelere destek veren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) açıldı.

Hastanenin Konferans Salonu'ndan düzenlenen programda, kurdele kesilerek TÜSEB TTO'nun açılışı yapıldı.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, burada yaptığı konuşmada, üreten sağlık sisteminin oluşmasını sağlamak amacıyla TTO'ları açtıklarını söyledi.

Üreten sağlık sisteminin temelini de sağlık personelinin fikirlerinin oluşturduğunu ifade eden Kervan, "Yılların verdiği sahadaki tecrübeler, bazen yorgunluktan, çaresizlikten oluşturduğumuz çareler var. Bunlar gibi sizin fikirlerinizi ürüne dönüştürmek istiyoruz. Sizden TTO'ya gelip fikrinizi bizim ekiplere iletmenizi istiyoruz. O saatten sonra biz sizin fikrinizi hukuk ekiplerimizle koruma altına alıyoruz ve size destek olacağız." dedi.

TTO proje ekiplerinin, fikrin ürüne dönüştürülmesi açsından üretim, klinik çalışması ve hayvan çalışmaları gibi her alanda fikir sunuculara destek vereceklerini anlatan Kervan, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Türkiye'nin en büyük hayvan laboratuvarına sahibiz. Bugün implante ettiğimiz herhangi bir tıbbi cihazı aylarca biz o hayvanlarda takip edebiliyoruz. Sizin projelerinizin, fikrinizin uluslararası bir ürüne dönüşmesi aşamasında tüm süreçlerde TÜSEB olarak, TTO olarak yanınızda olacağız. 'Fikrim var, Ankara'ya mı gitsem?' diye düşünmeyeceksiniz. Sizden bir ücret almayacağız, üstüne üstelik projeleriniz için size fon vereceğiz. Tüm patent ve fikir hakları da sizin olacak."

Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de yalnızca bir ofisin açılışını yapmadıklarını, Erzurum'un tarihine, Türkiye'nin sağlık vizyonuna ve geleceğin bilim dünyasına altın harflerle yazılacak bir sayfa açtıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından "2025 TÜSEB Proje Destekleri ve Üreten Sağlık Modelinde TÜSEB TTO'nun Rolü", "TÜSEB Proje Desteklerinde 2025 Vizyonu", "Üreten Sağlık Modelinde TÜSEB TTO'nun Rolü" başlıklarında sunumlar yapıldı.

Sempozyuma, akademisyenler ve sağlık personeli katıldı.