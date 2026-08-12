Erzurum Şehir Hastanesi'nde Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Sürüyor

Erzurum Şehir Hastanesi, gün içinde sağlık hizmeti almakta zorlanan vatandaşlar için başlattığı mesai dışı poliklinik hizmetini aralıksız sürdürüyor. Birçok önemli branşta verilen gece polikliniği hizmeti, mesai saatleri dışında da vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunulmasını sağlıyor.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Erzurum Şehir Hastanesi'nde uygulanan mesai dışı poliklinik hizmeti yoğun ilgi görüyor. Özellikle iş veya okul durumu nedeniyle gündüz saatlerinde hastaneye gidemeyen vatandaşlar, akşam saatlerinde randevularını alarak uzman hekimlere muayene olabiliyor.

Çocuk Sağlığından Cerrahiye Geniş Branş Ağı

Hastaneden yapılan bilgilendirmede, mesai dışı hizmet veren bölümler arasında Çocuk Alerjisi, Çocuk Nöroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Göz, Kardiyoloji, Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye), Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Perinatoloji (Riskli Gebelik) branşlarının yer aldığı belirtildi.

Randevular MHRS ve Alo 182 Üzerinden Alınıyor

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen mesai dışı poliklinik hizmetinin, 16: 30 - 18: 30 ile 16: 30 - 19: 00 saatleri arasında sunulduğu aktarıldı. Sağlık yetkilileri, akşam saatlerinde muayene olmak isteyen hastaların mağduriyet yaşamaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) internet sitesi, mobil uygulaması veya Alo 182 çağrı merkezi üzerinden randevu oluşturarak başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı