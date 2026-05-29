Erzurum Şehir Hastanesi'nde bayramlaşma

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesut Fakirullahoğlu ve hastane yönetimi, bayramda görev başındaki sağlık personelini ve yatan hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nden bayram mesaisi yapan sağlık personeli ve yatan hastalar unutulmadı. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesut Fakirullahoğlu ve hastane yönetimi, birimleri tek tek ziyaret etti.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesut Fakirullahoğlu ve hastane yönetimi, bayramda da görev başındaki personeli birimlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını yalnız bırakmayan Başhekim Fakirullahoğlu, hastane müdürleri ve müdür yardımcıları ile birlikte tüm servisleri tek tek gezdi. Yatan hastalarla da görüşen hastane yönetimi, bayram gününde de büyük bir özveriyle görevine devam eden personelle bir araya geldi, çalışanların bayramını tebrik ederek moral verdi.

Ziyaretlerin ardından hastane yönetiminden yapılan paylaşımda, "Sağlık ordumuzun her bir neferine, gösterdikleri fedakarlık ve gayret için teşekkür eder; tüm çalışma arkadaşlarımıza ve hastalarımıza huzurlu, mutlu bayramlar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
