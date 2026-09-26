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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bir haftada 458 gıda işletmesini denetledi

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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bir haftada 458 gıda işletmesini denetledi
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 18-25 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde 458 gıda işletmesini denetledi. Denetimlerde 5 gıda numunesi alınırken Alo 174'e gelen 16 başvuru ve ihbar da değerlendirildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son bir haftada il genelinde yüzlerce gıda işletmesi mercek altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tüketicilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen saha çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Gıda kontrolörleri tarafından 18-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, il genelindeki üretim, toplu tüketim ve satış yerleri dahil olmak üzere toplam 458 gıda işletmesi denetlendi.

5 Üründen Numune Alındı

Rutin denetimlerin yanı sıra risk esaslı kontrolleri de ön planda tutan ekipler, mevzuata uygunluğunu laboratuvar ortamında incelemek üzere 5 adet gıda numunesi aldı. Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre yasal işlemlerin titizlikle uygulanacağı belirtildi.

Alo 174 İhbarlarına Anında Müdahale

Vatandaşların gıda güvenliğine yönelik en büyük güvencelerinden biri olan Alo 174 Gıda Hattı da bu süreçte aktif olarak çalıştırıldı. Hafta boyunca tüketicilerden gelen 16 başvuru ve ihbar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince anında değerlendirmeye alınarak, şikayete konu olan işletmelerde gerekli resmi kontroller gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlığını korumak adına denetimlerin il genelinde 7/24 esasına göre kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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