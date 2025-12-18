Haberler

Erzurum'da "uykusuzluğa" çözüm bulan Uyku Laboratuvarı, yenilenen altyapısıyla açıldı

Erzurum'da 'uykusuzluğa' çözüm bulan Uyku Laboratuvarı, yenilenen altyapısıyla açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki uyku laboratuvarı, modern altyapısıyla hizmete açıldı. Horlama ve uykuda solunum sıkıntısı gibi problemlere çözüm sunacak laboratuvar, bölgedeki önemli bir eksikliği giderecek.

Erzurum'da horlama ve uykuda solunum sıkıntısı gibi şikayetlerin tedavi edildiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki Uyku Laboratuvarı, yenilenen modern altyapısıyla hizmete açıldı.

Hastane bünyesinde hizmet veren laboratuvarda, horlama, uyku bozukluğu, gündüz uyuklama hali ve uykuda boğulma gibi şikayetleri olanlara gecelik uyku testi yapılıyor.

Erzurum'un yanı sıra çevre illerden de hastaların kabul edildiği ve modern altyapısıyla yenilenen uyku laboratuvarı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun katıldığı programla hizmete alındı.

Rektör Hacımüftüoğlu, uyku laboratuvarı ve yatak kapasiteleri artırılarak güncel standartlara uygun şekilde yenilenen Çocuk Cerrahisi Kliniği ile Nöroloji ve Çocuk Yoğun Bakım ünitelerini inceledi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Hacımüftüoğlu, hayata geçirilen bu yatırımların tedavi süreçlerini güçlendiren önemli adımlar olduğunu vurguladı.

Modern tıbbi cihazlar ve enfeksiyon kontrol altyapısıyla yenilenen yoğun bakım birimleriyle kritik hastalara daha hızlı ve güvenli müdahale imkanı sunulacağını belirten Hacımüftüoğlu, "Üniversite olarak yalnızca akademik başarıyı değil, topluma sunduğumuz hizmetin kalitesini de öncelikli görüyoruz. Sağlık altyapısına yapılan her yatırım doğrudan insan hayatına dokunmaktadır. Özellikle çocuk hastalarımıza yönelik yatırımlar, geleceğimize yapılan yatırımlardır." ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu, Uyku Laboratuvarı'nın bölgesel ölçekte önemli eksikliği gidererek uyku bozukluklarının tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımla hizmet vereceğini söyledi.

Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevine yeni başlayan Prof. Dr. Atila Eroğlu'na da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Hacımüftüoğlu, Eroğlu'nun bilgi, tecrübe ve vizyonuyla hastaneyi daha ileriye taşıyacağına olan inançlarını dile getirdi.

Ziyaretlerde Hacımüftüoğlu'na, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu, Başhekim Prof. Dr. Eroğlu, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Uyku Laboratuvarı sorumlusu Prof. Dr. Ömer Araz ile hastane yönetimi eşlik etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Sağlık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
title