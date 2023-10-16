Erzurum'da SMA Hastası Bebeklere Yeni Bir İsim Daha Eklendi

Erzurum'da SMA hastası olan bebeklere yeni bir isim daha eklendi. 6 aylık Yunus Emre Turan'ın da SMA Tip 1 hastası olduğu, topuk kanı tahlil sonucuyla ortaya çıktı. Aldıkları haberle yıkılan çaresiz aile, minik Yunus Emre'nin tedavisi için Erzurum'dan destek bekliyor.

Erzurum'da yaşayan Turan ailesinin yuvası, geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya gelen Yunus Emre bebekle şenlendi. 2 yaşında bir kızı bulunan baba Ekrem Turan, oğlu Yunus Emre'nin dünyaya gözlerini açmasıyla birlikte sevinçten havalara uçtu. Minik yavruyu topuk kanı testi için hastaneye götüren ailenin dünyası, tahlil sonuçları açıklanınca adeta başlarına yıkıldı.

Minik bebeklerinin SMA Tip 1 ölümcül kas hastası olduğunu öğrenen aile, yavrularının tedavisi için harekete geçse de, bir sonuç alamadı. Çünkü Türkiye'de tedavisi bulunmayan ve sadece yurt dışında tedavi edilebilen hastalık için tam 55 milyon liraya ihtiyaçları var. Erzurum'da infaz koruma memuru olarak görev yapan baba Ekrem Turan, çaresizliğin adeta zirvesini yaşarken, yavrusu ise, gözlerinin önünde her geçen gün biraz daha eriyor. Ev hanımı olan eşiyle birlikte başvurmadık kapı bırakmayan Ekrem Turan, hastalığın tedavisi için gerekli olan ZolgenSMA adlı ilacın ancak yurt dışından temin edilebildiğini belirterek, "Bu tedavi için gerekli olan para şu an için 55 milyon lira" diyerek, "Bu öyle bir çaresizlik ve imkansızlık ki, kelimelerle tarifi bile mümkün değil" dedi.

Yunus Emre bebeğin tedavisi için tek çare olarak yardım kampanyasını gördüklerini anlatan baba Ekrem Turan, gerekli her türlü yasal izni aldıklarını belirterek, "Yavrumuzu kurtarabilmemiz için gerekli olan parayı Allah rızası için gerekirse kapı kapı dolaşarak toplayacağız. Bebeğimiz gözlerimizin önünde eriyor, tükeniyor. O kadar parayı bizim temin etmemiz kesinlikle mümkün değil, tek umudumuz hayırsever hemşehrilerimiz ve iş insanlarımız. Aksi halde o korkunç sonla karşılaşmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Bu hastalığın bir aileye dünyadayken cehennemi yaşattığını ifade eden Ekrem Turan, "Bu hastalıkla mücadele eden tüm ailelere Allah yardımcı olsun. Çok zor, çok güç, anlatılacak gibi değil. Umudumuz önce Allah, sonra bebeğimiz Yunus Emre için elini uzatacak hayırseverlerimizdir." ifadelerini kullandı. - ERZURUM