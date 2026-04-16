Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşları bekliyor

Erzurum Aziziye Sağlıklı Hayat Merkezi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini ağırladı. Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, merkezlerin ücretsiz hizmet sunduğunu ve vatandaşları sağlıklı yaşamı destekleyen programlara davet etti.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan tüm hizmetler tamamen ücretsiz olup, yapılan başvurular e-Nabız sistemine yansımamakta, muayene nedeni görülmemektedir. Böylece endişe sebebi olan kayıtlar oluşmaz. Sağlıklı bir gelecek için iş birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

"Sağlıklı Hayat Merkezleri uzman ekiplerle hizmette"

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, vatandaşları Sağlık Bakanlığının "hastalığa değil, sağlığa yatırım yapma" anlayışı doğrultusunda aktif hizmet veren ve tüm hizmetleri ücretsiz olan Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet ederek, "Vali Yardımcımız Didem Dinç Özay ve kurum amirlerimizle beraber Aziziye Saltuklu Sağlıklı Hayat Merkezimizi ziyaret ettik. İlimizde Şükrüpaşa, Ceylanoğlu, Solakzade, Yıldızkent ve Aziziye Saltuklu Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde uzman ekiplerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde; Beslenme Danışmanlığı (Diyetisyenlerimizle fazla kilolar ve obezite ile mücadele), Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı (Spor salonumuz ve fizyoterapistlerimiz), Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (Ketem) Danışmanlığı, Ruh Sağlığı Danışmanlığı (Psikologlar), Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı, Tütün ve Madde Bağımlılığı Danışmanlığı, Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Danışmanlığı ve Diğer Tıbbi Hizmetler tamamen ücretiz olarak sunulmaktadır" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
