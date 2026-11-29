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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların kanser tarama hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı Aralık 2026 Mobil KETEM çalışma takvimini yayımladı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gezici Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracı, aralık ayı boyunca il merkezi ve ilçelerde ücretsiz kanser taraması hizmeti sunacak. Yetkililer, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek vatandaşları belirtilen tarihlerde mobil tarama aracını ziyaret etmeye davet etti.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan takvime göre Mobil KETEM aracının Aralık 2026 hizmet noktaları ve tarihleri şu şekilde belirlendi: "1-15 Aralık Erzurum, 16 - 18 Aralık 2026: Aziziye, 21 - 22 Aralık 2026: Palandöken, 23 - 24 Aralık 2026: Yakutiye, 25 Aralık 2026: Horasan, 28 Aralık 2026: Aşkale, 29 Aralık 2026: Narman, 30 Aralık 2026: Pasinler ve 31 Aralık 2026: Tortum"

Vatandaşların belirtilen günlerde kendi ilçelerindeki noktalara başvurarak ücretsiz sağlık taramalarından yararlanabileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı