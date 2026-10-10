Erzurum'da 02-09 Ekim 2026'da 248 gıda denetimi yapıldı, 20 numune alındı

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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenilirliğini sağlamak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği haftalık denetim verilerini kamuoyuyla paylaştı. Edinilen bilgiye göre, il genelinde 02-09 Ekim 2026 tarihleri arasında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik toplam 248 denetim gerçekleştirildi.

20 Üründen Numune Alındı

Ekiplerin gerçekleştirdiği titiz incelemeler kapsamında, mevzuata uygunluğun kontrol edilmesi ve laboratuvar analizlerinin yapılması amacıyla gıda maddelerinden 20 numune alındı. Alınan numunelerin laboratuvar sonuçlarına göre yasal işlemlerin titizlikle uygulanacağı belirtildi.

Alo 174 Hattına Anında Müdahale

Vatandaşların gıda güvenliğine yönelik ihbar ve şikayetlerini ilettiği "Alo 174 Gıda Hattı" üzerinden gelen başvurular da anında değerlendirmeye alınıyor. Yetkililer, bir haftalık süreçte hat üzerinden gelen 10 başvurunun incelenerek gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için saha denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı