Erzincan Valisi Aydoğdu, Mengücek Gazi Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti

Erzincan Valisi Aydoğdu, Mengücek Gazi Hastanesi'nde hastaları ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Aydoğdu, tedavi gören hastalarla sohbet edip geçmiş olsun diledi, başhekim ve doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ile birlikte Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.
Hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Aydoğdu, hasta ve yakınlarıyla bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hastaların sağlık durumları hakkında Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve doktorlardan bilgi alan Aydoğdu, hastalara acil şifalar diledi.
Aydoğdu, görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarına da çalışmalarında başarı ve kolaylık temennisinde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı