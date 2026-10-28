Erzincan'daki 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Dünya Artrit Günü'nde eğitim verdi

Erzincan'daki 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Dünya Artrit Günü'nde eğitim verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Dünya Artrit Günü kapsamında halk eğitimi ve hizmet içi eğitim düzenledi. Eğitimlerde artrit farkındalığının artırılması ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi amaçlandı.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Dünya Artrit Günü kapsamında halk eğitimi ve hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.
Merkezde görevli fizyoterapistler Yağmur Özcan ve Muhammed Atay Erükcü tarafından verilen eğitimlerde, artrit konusunda farkındalığın artırılması ve hastalığa ilişkin bilgi düzeyinin geliştirilmesi hedeflendi.
Eğitim programlarıyla artrit konusunda toplumsal bilincin artırılması ve konuya ilişkin bilgilendirme çalışmalarının desteklenmesi amaçlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı