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Erzincan'da Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik sağlıklı yaşam eğitimi düzenlendi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Merkez Osmangazi İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığının zararları hakkında bilgi verildi.

Çocuklarda erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi ve sağlık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere günlük yaşamlarında dikkat etmeleri gereken konular anlatıldı.

Programın sonunda öğrencilere Sağlık Elçisi Belgeleri verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı