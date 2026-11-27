Erzincan'da ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimi verildi, diş muayenesi de yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Akşemsettin İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine sağlık bilgilendirme programı düzenledi. Programda akran zorbalığı, ekran bağımlılığı ve doğru duruş anlatıldı; öğrencilerin diş muayeneleri yapılarak öğretmene Saha Elçisi Belgesi verildi.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Akşemsettin İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik sağlık bilgilendirme programı düzenlendi.
Program kapsamında 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli tarafından öğrencilere merkezin hizmetleri tanıtıldı.
Eğitimlerde akran zorbalığı ve ekran bağımlılığı konularında bilgilendirme yapılarak, doğru duruş (postür) ve fiziksel hareketin sağlık açısından önemi anlatıldı.
Etkinlik kapsamında öğrencilerin diş muayeneleri de gerçekleştirildi.
Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, sınıf öğretmenine Saha Elçisi Belgesi takdim edilerek çiçek verildi.