Koordinatör ebelere normal doğum eğitimi verildi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığının "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması çerçevesinde koordinatör ebelere yönelik eğitim programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gebelik dönemi ve doğum sürecinde anne ve bebek sağlığı açısından daha kaliteli, verimli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, normal doğumun teşvik edilmesi ve tıbbi gereklilik bulunmayan sezaryen oranlarının azaltılması amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan eylem planının uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Bu kapsamda başlatılan "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla, gebeliğinin son 3 ayında sisteme kayıtlı görünen gebeler için koordinatör ebelerin görevlendirildiği aktarıldı.

İlde görev yapan koordinatör ebelere yönelik eğitimin ise Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜS Birimi tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. - ERZİNCAN

